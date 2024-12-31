Перед Новым годом челябинцев пытаются обмануть с помощью подписки «Телеграм-премиум»

Горожан призывают быть бдительными

Жители Челябинска накануне Нового года стали получать сообщения в «Телеграме», где предлагается активировать подарок — премиум-подписку на один год. Это мошенническая схема, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Подобный обман пользователей мессенджера «Телеграм» был и раньше, но в нынешние праздничные выходные схема получила еще большее распространение. Заподозрить действия мошенников легко. Сообщения обычно приходят от контактов, с которыми либо не было вообще переписки, либо она была давно. Могут ли такие люди подарить дорогостоящую подписку?

Насторожить может еще одна особенность: отправить подписку в подарок чаще всего может пользователь с активированным премиумом. Впрочем, сделать такой презент есть возможность и без подписки, если воспользоваться чат-ботом. Но все ли готовы на такие действия? Также на мошенничество указывает картинка в сообщении — она чаще всего низкого качества. Настоящее уведомление о подарочной подписке приходит с анимированным изображением.

Перейдя по ссылке «Активировать», предлагается ввести свои данные. Они попадают мошенникам, которые таким образом получают полный доступ к аккаунту. Будьте бдительны, и тогда мошенники не смогут испортить праздник.