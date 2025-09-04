Пенсионеры из Нязепетровска два дня переводили мошенникам деньги за проданную машину

Пара потеряла более полумиллиона рублей

В Нязепетровске пожилая семейная пара отдала мошенникам сбережения и деньги от продажи автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Семидесятилетний глава семьи рассказал, что ему позвонили «из службы доставки» одного маркетплейса и попросили назвать код из смс-сообщения. Пенсионер так и сделал.

После этого с мужчиной по телефону связался «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что аферисты получили доступ к персональным данным, поэтому он должен обналичить свои сбережения и отправить их на определенный счет.

«Потерпевший и его супруга приобрели смартфон и на протяжении двух дней переводили деньги на неизвестные электронные ячейки. Затем аферисты убедили пенсионеров продать машину и даже прислали контакты автомобильных перекупщиков. Продав транспортное средство почти в три раза дешевле рыночной стоимости, мужчина также отправил вырученные деньги на счет мошенников. Общий ущерб составил 620 тысяч рублей», — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело.