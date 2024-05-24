Пенсионеры из Миасса потеряли более 2 млн рублей, желая заработать на инвестициях

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Двое пенсионеров из Миасса, пытаясь заработать на «инвестициях» в драгметаллы, лишись более двух миллионов рублей, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

По словам 77-летней женщины, ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником биржевой компании. Незнакомец предложил получать доход, покупая драгоценные металлы и валюту на бирже. Потерпевшая установила на телефон приложения для работы на якобы биржевой платформе, а мошенники получили полный доступ к информации в ее телефоне.

Совершив первые вложения, женщина рассказала об этом своему 63-летнему родственнику, который тоже вложил крупную сумму. Через некоторое время пенсионеры решили вывести свои деньги, но так и не получили их.

«При совершении переводов банк несколько раз блокировал подозрительные транзакции, но пожилая женщина отметила, что с момента начала общения с аферистами „находилась как в тумане“ и не сумела вовремя остановиться», — отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).