Прокуратура Увельского района завершила проверку по обращению местного пенсионера, пострадавшего от действий злоумышленников. Удалось добиться возврата 527 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки выяснилось, что в мае 2025 года пожилой человек под воздействием обмана перечислил деньги на банковский счет, указанный мошенниками. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Расследование показало, что деньги были переведены жителю Дахадаевского района Республики Дагестан.
Чтобы вернуть средства пострадавшему, прокурор Увельского района обратился в Кайтагский районный суд Республики Дагестан с исковым заявлением. В документе содержалось требование о взыскании с владельца банковского счета суммы неосновательного обогащения в интересах потерпевшего.
Суд рассмотрел материалы дела и полностью удовлетворил требования прокуратуры. Ответчик обязан вернуть пенсионеру 527 тысяч рублей.
В настоящее время прокуратура Увельского района осуществляет контроль за исполнением судебного решения, чтобы гарантировать возврат средств пострадавшему.