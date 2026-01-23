Пенсионеру из Увельского округа вернут похищенные мошенниками деньги

Возврата полумиллиона рублей добилась прокуратура муниципалитета

Прокуратура Увельского района завершила проверку по обращению местного пенсионера, пострадавшего от действий злоумышленников. Удалось добиться возврата 527 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что в мае 2025 года пожилой человек под воздействием обмана перечислил деньги на банковский счет, указанный мошенниками. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Расследование показало, что деньги были переведены жителю Дахадаевского района Республики Дагестан.

Чтобы вернуть средства пострадавшему, прокурор Увельского района обратился в Кайтагский районный суд Республики Дагестан с исковым заявлением. В документе содержалось требование о взыскании с владельца банковского счета суммы неосновательного обогащения в интересах потерпевшего.

Суд рассмотрел материалы дела и полностью удовлетворил требования прокуратуры. Ответчик обязан вернуть пенсионеру 527 тысяч рублей.

В настоящее время прокуратура Увельского района осуществляет контроль за исполнением судебного решения, чтобы гарантировать возврат средств пострадавшему.