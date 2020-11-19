В Челябинске пенсионерку на пешеходном переходе сбил автомобиль

Женщину с травмами госпитализировали в медучреждение.

В Челябинске в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пожилая женщина. Авария произошла накануне, 18 ноября, в Курчатовском районе города. Пенсионерка переходила дорогу, когда её сбил автомобиль.

«В 08:50 на улице Черкасская, напротив дома № 13/1, водитель, 1979 года рождения, управляя автомобилем „Ниссан Икс-трейл“, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу», — прокомментировали происшествие в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

61-летняя женщина-пешеход пострадала, с телесными повреждениями ее госпитализировали с места происшествия в медицинское учреждение.