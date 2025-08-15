Пенсионерку из Златоуста 4 раза обманули мошенники

Всего за два года «ловушек» она потеряла почти 7 миллионов рублей

В Златоусте 68-летняя женщина в четвертый раз стала жертвой кибермошенничества. За два года она потеряла почти 7 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Впервые на обман женщина попалась в январе 2023 года. Тогда мошенники якобы оформили на нее электронную доверенность и убедили женщину перевести деньги на «безопасный счет». В тот день она перевела преступникам около 4 миллионов рублей из семейных сбережений и от продажи недвижимости.

Еще почти 2 миллиона она потеряла спустя всего два месяца: незнакомцы по телефону убедили женщину взять кредит и перевести все средства на «безопасные счета».

Через год, в мае 2024 года, пенсионерке рассказали, будто ей «положено от государства 6 миллионов рублей», и в надежде получить эти деньги женщина отдала злоумышленникам более миллиона — «за внесение ее в некий реестр потерпевших, в уплату военного сбора, за поднятие „дела“ из архивов и повторное оформление вымышленных кредитов».

На этот раз женщине позвонили, чтобы «назначить очередь для проверки электросчетчиков», попросили код из СМС-сообщения, который будто бы являлся номером в очереди, а на самом деле — кодом доступа к личному кабинету на портале «Госуслуги». А далее — по накатанной: звонили «сотрудники различных структур» — запугивание уже оформленным кредитом и настойчивые советы «бежать и спасать». В итоге пенсионерка перевела мошенникам 200 тысяч рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Автор: Елизавета Михно