Пенсионерку и школьницу увезли в больницу после ДТП с бензовозом в Копейске

Пострадавшие находились в легковушке, которую задел большегруз

В Копейске устанавливаются обстоятельства ДТП с участием легковушки и бензовоза, после которого в больницу увезли 62-летнюю женщину и восьмилетнюю девочку, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Инцидент произошел днем в четверг, 20 ноября, на 22-м километре автодороги Челябинск — Троицк — граница с республикой Казахстан. По предварительным данным, 43-летний водитель бензовоза при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением, совершил столкновение с двигавшейся попутно слева легковушкой под управлением 64-летнего мужчины.

После столкновения бензовоз опрокинулся и произошел незначительный разлив топлива. Прибывшие на место сотрудники МЧС приняли меры для предотвращения возгорания опрокинувшегося бензовоза. Для ликвидации последствий аварии потребовалось на полчаса перекрыть движение.

В результате ДТП в медицинское учреждение на осмотр были доставлены пассажирки легковушки. Сообщается, что благодаря тому, что бабушка и внучка были пристегнуты, удалось избежать серьезных травм в ДТП. Водители обеих машин не пострадали.