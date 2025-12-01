Пенсионерке из Челябинска вернули 400 тысяч после обмана по схеме «авария внучки»

Суд взыскал деньги с курьера, который забрал их у пожилой женщины

Прокуратура Советского района Челябинска помогла вернуть 400 тысяч рублей пенсионерке, которая отдала их курьеру мошенников. Пожилая женщина поверила, что ее внучка попала в ДТП, а также словам псевдо-следователя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре Советского района завершили проверку по обращению местной пенсионерки, пострадавшей от действий телефонных мошенников. Женщине позвонила неизвестная, которая представилась ее внучкой. Звонившая сообщила, что попала в ДТП и признана виновницей аварии. Вскоре на связь вышел лже‑следователь, который убедил пенсионерку передать 400 тысяч рублей курьеру якобы для освобождения внучки от уголовной ответственности и выплат пострадавшей стороне. Доверясь злоумышленникам, пожилая женщина отдала деньги.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлена личность курьера, получившего деньги. Прокурор обратился в Новосибирский районный суд Новосибирской области с иском о взыскании неосновательного обогащения с получателя средств. Суд удовлетворил требования прокуратуры. За исполнением судебного решения установлен контроль.

Подобные схемы («внук/внучка попал(а) в беду») — одни из самых распространенных среди телефонных мошенников. Правоохранители призывают не передавать деньги незнакомым лицам, при подобных звонках — сразу связываться с родственниками напрямую, сообщать о подозрительных случаях в полицию.