Пенсионерке из Чебаркуля вернули похищенную на остановке сумку

Женщина сама забыла ее на лавке

В Чебаркуле полицейские оперативно нашли человека, который похитил чужую сумку на остановке. Об этом в субботу, 2 июля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая женщина сама забыла свой редикюль на остановке общественного транспорта. В сумочке остались 3 тысячи рублей и документы. Когда пенсионерка вернулась на остановку, сумка уже пропала. Женщина обратилась в полицию.

«Полицейские задержали подозреваемую в краже 53-летнюю женщину. До этого она не раз привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Похищенное изъято. Сумка, кошелек с деньгами и документы возвращены заявительнице»,

— рассказали в полиции.

Как полицейские вышли на след злоумышленницы, в главке не сообщают.Рецидивистке грозят два года лишения свободы.