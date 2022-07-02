Потерпевшая женщина сама забыла свой редикюль на остановке общественного транспорта. В сумочке остались 3 тысячи рублей и документы. Когда пенсионерка вернулась на остановку, сумка уже пропала. Женщина обратилась в полицию.
«Полицейские задержали подозреваемую в краже 53-летнюю женщину. До этого она не раз привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Похищенное изъято. Сумка, кошелек с деньгами и документы возвращены заявительнице», — рассказали в полиции.
Как полицейские вышли на след злоумышленницы, в главке не сообщают.
Рецидивистке грозят два года лишения свободы.