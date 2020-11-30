Пенсионерка впала в кому после ДТП в Челябинске

Женщина попала под колёса иномарки на пешеходном переходе.

В Челябинске два пешехода получили травмы в результате ДТП. Оба происшествия зарегистрированы в воскресенье, 29 ноября.

«В 02:30 на проспекте Победы, 285-б, водитель, 1965 года рождения, управляя автомобилем „Хёндай Крета“, совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

В результате аварии пожилая женщина получила травмы, её доставили в больницу в состоянии комы.

Днем у дома 291-б по проспекту Победы 25-летняя автоледи за рулем БМВ 116 сбила пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП девятилетняя девочка получила телесные повреждения.