Пенсионерка продала машину и перевела более миллиона рублей на «безопасный счет»

Теперь эти деньги ищет полиция

Пенсионерка из Саткинского городского округа продала машину и перевела неизвестным около 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

65-летней женщине позвонил незнакомец и сообщил о посылке, которую срочно нужно забрать. Для этого он попросил назвать код из СМС.

После этого по видеосвязи пенсионерке позвонил мужчина в форме. Он представился сотрудником правоохранительных органов и настоятельно порекомендовал перевести все накопления на «безопасный счет», так как женщина якобы стала жертвой мошенников.

Женщина сняла с личного вклада 242 тысячи рублей и перевела на указанный счет. Затем звонившие убедили продать автомобиль за 1 миллион 50 тысяч рублей, а деньги также «спасти» на указанном счете.

После этого собеседники перестали выходить на связь.