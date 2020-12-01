Пенсионерка попала под колёса иномарки в Челябинске

Женщина получила телесные повреждения.

В Челябинске днём 30 ноября водитель иномарки сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. ДТП произошло у дома 22 по улице Марченко.

«Водитель, 1978 года рождения, управляя автомобилем „Мазда 323“, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход, женщина 1951 года рождения, получила телесные повреждения», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Ранним утром на проспекте Побед на перекрестке столкнулись «Дэу Нексия» и «Ниссан Пресия». В результате аварии пострадал 21-летний водитель первой иномарки.