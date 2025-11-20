Пенсионерка помогла поймать карманника в челябинском троллейбусе

Мужчину задержали с украденным смартфоном

В Челябинске раскрыта кража, совершенная в общественном транспорте. Подозреваемого, похитившего смартфон у молодой девушки в троллейбусе, задержали полицейскими Отдела «Советский» по наводке пенсионерки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Пожилая женщина ехала в троллейбусе и заметила, как воришка вытащил из кармана девушки сотовый телефон. Пенсионерка сообщила об этом в полицию и подробно описала внешность злоумышленника. Это позволило правоохранителям разыскать карманника. Полицейские изучили видео из салона и установили его личность. Им оказался 40-летний местный житель, неоднократно ранее судимый за имущественные преступления.

«Похищенный мобильный телефон изъят и возвращен законной владелице. Девушка уже не надеялась на возвращение гаджета», — сообщили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».