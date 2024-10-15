Пенсионерка погибла на ночном пожаре в частном доме в Челябинской области

Причиной трагедии стало короткое замыкание электропроводки

Минувшей ночью в деревне Большая Куйсарина Аргаяшского района вспыхнул частный жилой дом. Находившаяся там 86‑летняя пенсионерка погибла, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

О пожаре очевидцы сообщили поздно. Прибывшие спасатели обнаружили объятый огнем дом. Внутри оказалось тело пожилой женщины. К моменту прибытия пожарных она погибла, не просыпаясь.

«Пожар ликвидирован на площади 64 квадратных метра. Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки»,— уточнили в ведомстве.

В доме не было пожарного извещателя, который громким звуком разбудил бы женщину и помог ей спастись.