Пенсионерка погибла при пожаре в квартире пятиэтажки в Челябинске

Причиной ЧП стало замыкание проводки

Вечером 11 января в Челябинске в квартире пятиэтажного дома по улице Володарского произошел пожар. 93-летняя женщина не смогла выбраться из горящего помещения и погибла, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Установлено, что в квартире горели вещи на пяти квадратных метрах. Причиной пожара, предварительно, стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее в Пласте из-за непотушенной сигареты загорелся частный дом. Мужчина и женщина, находившиеся в помещении, погибли.

Спасатели вновь напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности и рекомендуют установить пожарный извещатель.