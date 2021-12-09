Пенсионерка подожгла себя у здания городской больницы в Уфе

Женщина госпитализирована с ожогами второй степени

В Уфе пенсионерка подожгла себя у здания городской больницы на проспекте Октября. ЧП произошло утром 9 декабря. К женщине сразу выбежал сотрудник больницы с огнетушителем. Пенсионерку госпитализировали, сообщает РИА Новости.



В пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан уточнили, что сообщение о случившемся поступило от очевидцев в 09:36.

По данным News.ru, женщине 64 года. Медики диагностировали у нее ожоги второй степени. Специалистам также предстоит установить все детали случившегося, в том числе состояла ли пенсионерка на учете в психоневрологических учреждениях.