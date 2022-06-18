Пенсионерка отдала мошенникам 440 тысяч рублей за «спасение» сына в Челябинской области

Злоумышленники действовали по распространенной схеме «ваш родственник попал в ДТП»

Жительница Миньяра Челябинской области отдала мошенникам 440 тысяч рублей за якобы спасение своего сына, который попал в ДТП. Только после того, как пенсионерка передала деньги, она позвонила своему сыну и узнала, что с ним все в порядке. Женщина обратилась в полицию, сообщили 18 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

78-летняя пенсионерка рассказала полицейским, что посреди ночи ей позвонили неизвестные и сообщили, что ее сын попал в ДТП. Чтобы на него не завели уголовное дело, необходимо заплатить 500 тысяч рублей. Испуганная женщина сообщила, что у нее дома есть только 20 тысяч рублей и золотое кольцо и еще 400 тысяч рублей в банке. Тогда злоумышленники поручили потерпевшей положить в пакет все имеющиеся дома деньги, золотое кольцо и картошку и спустить с балкона якобы курьеру.

«После ей снова позвонил якобы сотрудник полиции и сказал, что для нее уже заказано такси, на котором нужно проехать в банк и снять всю сумму со счета и передать возле мусорных баков деньги в пакете мужчине. Только выполнив все действия, женщина решилась самостоятельно позвонить сыну, который ей рассказал, что с ним все хорошо, после чего пенсионерка обратилась в полицию»,— уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления.