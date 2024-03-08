Жительница Челябинской области оформила два кредита, принимая участие в «спецоперации»

Женщина отправила мошенникам 850 тысяч рублей

60-летняя жительница Агаповского района оформила два кредита по просьбе мошенников, которые убедили ее принять участие в «спецоперации», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Через мессенджер на мобильный женщине позвонил незнакомец, который представился полицейским. Он сообщил, что по месту работу дамы кто-то осуществил неправомерный денежный перевод. Чтобы вычислить этого человека, женщина должна оформить кредит на 850 тысяч рублей и принять участие в «спецоперации».

«Потерпевшая отправилась в банк, оформила кредит и перевела деньги по номеру виртуальной банковской карты. Затем незнакомец сказал ей оформить еще один кредит на 800 тысяч рублей, что она и сделала, правда, переводить их уже не стала. Женщина усомнилась, что общается с полицейским, и сама позвонила в полицию», — рассказывают в пресс-службе.

Здесь и выяснилось, что полиция «спецоперацию» не проводит.

«Представители банков и правоохранительных органов никогда не склоняют граждан к участию в оперативных мероприятиях по поимке подозреваемых в совершении противоправных деяний лиц, не предлагают оформить кредиты, не запрашивают данные банковской карты, включая PIN-код», — в который раз предупреждают в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Мошенника ищут.