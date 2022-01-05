Пенсионерка из Златоуста решила заработать в Интернете и перевела мошенникам миллион рублей

Бабушка брала кредиты для сомнительных инвестиций

В Златоусте пенсионерка попыталась заработать в Интернете, но в итоге перевела 955 тысяч рублей мошенникам. Информацию об инциденте сообщили в дежурной части Отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу.



Женщина 1950 года рождения заинтересовалась объявлением в сети о заработке на торговле бинарными опционами. Почитав отзывы, половина из которых были положительными, бабушка решила попробовать свои силы в инвестициях. Она позвонила по указанному в объявлении телефону. Неизвестный на другом конце провода представился сотрудником финансовой организации. Он предложил внести под проценты 15 тысяч рублей, с этой сумму женщина должна была получить 7 тысяч рублей.

После потерпевшей позвонил уже другой мошенник, который тоже представился специалистом финансовой организации. Он уговорил увеличить взнос до 100 тысяч рублей. Позже женщина неоднократно связывалась с мошенниками, переводила деньги на счет «финансовой организации», а неизвестные сообщали о миллионных доходах. Чтобы собрать необходимую сумму, бабушка брала в долг деньги у родственников и оформляла кредиты.

В конце концов мошенники перестали звонить пенсионерке, указанные в рекламном объявлении номера отключили. Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).