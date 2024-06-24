Пенсионерка из Златоуста отдала мошенникам миллион рублей после обещания льготы по электроэнергии

Женщине внушили, что она не сможет воспользоваться снятыми со своего счета деньгами

В Златоусте пожилая женщина попала в ловушку мошенников, поверив информации про мнимый взлом портала госуслуг. Пенсионерка перевела неизвестным, которые обещали ей защиту от жуликов, миллион рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



Первым женщине позвонил якобы специалист энергоресурсной компании. Он сообщил, что ей положена льгота на оплату электроэнергии. Пенсионерка продиктовала номер СНИЛС для «постановки в очередь на портале госуслуг», после чего разговор прервался.

«Следом незнакомка через мессенджер сообщила потерпевшей о попытке взлома личного кабинета на „Госуслугах“ и пообещала соединить пенсионерку с людьми, которые помогут разобраться в ситуации. Позвонивший далее „силовик“ велел пенсионерке скачать приложение для защиты от мошенников, а также выслал „порядок действий для сохранения личных денежных средств на накопительном счете горожанки“», — рассказали в пресс-службе.

Жительница Златоуста открыла новый счет в банке, потом сняла со своего счета «помеченные купюры». При этом ей сказали, что она не сможет сама ими воспользоваться. Поэтому деньги она отправила мошенникам.

Следственным отделом отдела полиции «Горный» возбуждено уголовное дело.