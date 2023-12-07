Пенсионерка из Златоуста лишилась около 1 млн рублей, поверив «сказкам» мошенников

Против потерпевшей сыграли несколько факторов: она была в дороге и не могла сосредоточиться, плюс аферисты знали ее паспортные данные

Пожилая жительница Златоуста стала жертвой сразу двух схем телефонных мошенников: сначала ее напугали сменой сим-карты и необходимостью менять абонентский номер, а затем липовым кредитом, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

«Во время звонка с информацией о якобы смене номера потерпевшая ехала в автобусе. Она поверила незнакомке и подтвердила, что ей надо сохранить абонентский номер, после разговор прервался. Чуть позже позвонила та же женщина и попросила сообщить ей СМС-код, который пришел на телефон заявительнице, а после этого сообщила, что на имя пенсионерки оформлен кредит на 600 тысяч рублей, и она пытается помочь решить вопрос», — говорится в сообщении.

После первого этапа обмана к разговору подключился якобы сотрудник банка. Ему были известны паспортные данные потерпевшей, и это убедило ее довериться.

«Мужчина общался с заявительницей, используя восемь различных номеров. Во время разговора он просил потерпевшую сообщать ему СМС-коды, что она и делала. В результате на женщину был оформлен кредит и две кредитные карты по 50 тысяч рублей. Общий ущерб составил около миллиона рублей», — добавили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.