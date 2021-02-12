Пенсионерка из Трехгорного потеряла 3 миллиона, желая заработать на валютной бирже

Женщина брала кредиты и переводила деньги мошенникам

Следственным отделением МО МВД России по ЗАТО город Трехгорный возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Неизвестные, представившись по телефону брокерами, выманили у 60-летней местной жительницы более трех миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Женщина увидела в сети Интернет рекламу об увеличении вклада в банке по повышенной ставке. Предложение показалось ей заманчивым. Гражданка заполнила анкету, указав все свои данные, после чего ей позвонил неизвестный и предложил заняться торговлей на валютных биржах. Мужчина дал потерпевшей указание установить приложение и внести первоначальный взнос для «раскрутки» в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей.

В течение нескольких дней жертве звонили с разных номеров и давали «инструкции», уверяя, что совсем скоро она получит прибыль, но для этого нужно вложить еще 1 миллион рублей. Женщина оформила кредит и отправила деньги на подконтрольный мошенникам счет. На следующий день пенсионерка оформила еще один онлайн-кредит на 1 миллион рублей в ожидании скорого обогащения. Однако после этого ей никто не звонил, а все номера, с которых ранее поступали звонки, оказались заблокированными.

Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция данной статьи предполагает наказание в виде 10 лет лишения свободы.

ГУ МВД по Челябинской области предупреждает, что нельзя устанавливать программы на телефон по указке неизвестных лиц. Только мошенники могут принуждать к кредитованию и переводу средств на счета.

Ранее Первое областное информационное агентство рассказывало об основных схемах телефонного мошенничества, о способах разоблачить аферистов и о том, куда обращаться, если вы все-таки попались на уловку преступников.