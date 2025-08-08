Пенсионерка из Снежинска потеряла почти 900 тысяч рублей после звонка лже-маркетплейса

Женщина думала, что дает согласие на выдачу заказа

В Снежинске 63-летняя женщина лишилась почти 900 тысяч рублей после телефонного звонка от мошенников, представившихся сотрудниками известного маркетплейса, передают в ГУ МВД по Челябинской области.

Пенсионерке позвонили и предложили назвать код из СМС-сообщения, который нужен якобы для выдачи заказа. Она продиктовала код, а после мошенники начали убеждать женщину, что ее взломали на «Госуслугах» и для решения проблемы необходимо позвонить по другому номеру.

Уже в другом разговоре пенсионерку начали запугивать финансированием терроризма и предложили перевести все сбережения на «безопасный счет». Поддавшись настойчивости звонящих, жительница Снежинска перевела 886 тысяч рублей неизвестным.