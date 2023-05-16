Пенсионерка из Снежинска перевела лжеброкеру почти полмиллиона рублей

Желая заработать на инвестициях, женщина набрала кредитов

66-летняя жительница Снежинска решила заработать на инвестициях, но наткнулась на мошенников и лишилась почти 460 тысяч рублей. Полицейские устанавливают личности причастных к совершению мошенничества, сообщили в пресс-службе ОМВД России по ЗАТО Снежинск.

Пенсионерка рассказала полицейским, что увидела в интернете рекламу о возможности дополнительного дохода в виде инвестирования. Она оставила свой номер телефона, и вскоре ей поступил обратный звонок. Якобы представитель биржевой компании убедил женщину установить на телефон определенные приложения и внести на продиктованные счета деньги. Потерпевшая выполнила все указания мошенников.

Общение со злоумышленником продолжалось на протяжении трех месяцев, за это время жительница Снежинска перевела на неизвестные счета 459 тысяч рублей, взятых в кредит. Однако на ее счетах не оказалось ни вложенных средств, ни прибыли, и женщина решила обратиться в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве.

«Обычно аферисты заманивают людей обещаниями высокой и быстрой прибыли. Не спешите перечислять свои деньги незнакомцам, а также не устанавливайте на свой телефон приложения по указанию сомнительных лиц. Через них мошенники получают полный доступ к вашему телефону. Таким образом, они могут вывести все деньги с вашего счета или оформить от вашего имени кредит», — предупредили в ведомстве.