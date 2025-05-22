Пенсионерка из Саткинского района потеряла почти 1,5 миллиона рублей из‑за мошенников

Женщина даже оформила карту и передала курьеру

В Саткинском районе произошла очередная трагедия, связанная с телефонным мошенничеством. 85-летняя женщина стала жертвой хитроумной схемы, лишившись почти полутора миллионов рублей своих сбережений, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

История началась с телефонного звонка. Неизвестный мужчина представился сотрудником почтового отделения и сообщил о посылке, ожидающей получения. Для подтверждения личности и получения посылки звонивший попросил женщину назвать код из SMS-сообщения, пришедшего ей на телефон. Доверчивая пенсионерка, не подозревая о подвохе, продиктовала код.

Спустя некоторое время ей вновь позвонили. На этот раз представившись сотрудником правоохранительных органов, звонивший заявил, что женщина стала жертвой мошенников, которые получили доступ к ее банковским счетам благодаря ранее сообщенному коду. Для предотвращения дальнейшего хищения денег, «сотрудник» убедил пенсионерку перевести все свои сбережения на «резервный счет», якобы созданный для защиты ее средств.

«Следуя указаниям мошенников, женщина отправилась в ближайшее отделение банка. Там она оформила новую банковскую карту, упаковала ее в подарочный пакет и передала курьеру, прибывшему по указанному адресу. После этого она сняла все свои накопления со счета — 1 366 000 рублей — и перевела их на карту, которую только что передала курьеру», — рассказали в региональном полицейском главке.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Полиция проводит расследование, предпринимая все возможные меры для задержания преступников и возвращения похищенных средств.



