Пенсионерка из Сатки потеряла больше 3 млн рублей на «инвестициях»

Женщина установила приложения, через которые мошенники получили доступ к телефону и банковским счетам

Пожилая жительница Саткинского района стала жертвой мошенников и своего желания подзаработать через интернет. Женщина потеряла более 3 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщается, что 66-летняя пенсионерка увидела в интернете рекламу о заработке, заинтересовавшись, оставила номер телефона для связи. Позднее ей позвонил «консультант», который рассказал о возможности увеличить свой доход, инвестируя денежные средства.

«Женщине предложение показалось заманчивым. По инструкции незнакомца она установила на свой смартфон несколько приложений. Для „старта“ работы ей необходимо было внести более 45 тысяч рублей. По указанию мошенников потерпевшая вошла в одно из установленных ранее приложений и нажала кнопку „демонстрация экрана“. После чего злоумышленники получили дистанционный доступ к управлению телефоном и осуществили перевод денежных средств», — рассказали в полиции.

Затем, находясь под влиянием злоумышленников, женщина взяла автокредит более чем на полмиллиона рублей. А злоумышленники в течение месяца переводили деньги с банковских карт потерпевшей на неизвестные счета. Не получив обещанной прибыли женщина обратилась в полицию. Ущерб превысил 3 миллиона рублей.

По аналогичной схеме обманули 74-летнюю жительницу поселка Первомайского Агаповского района. Своих средств для инвестирования у пенсионерки не было, и лжеброкер посоветовал ей оформить кредит и даже продиктовал пошагово, как это сделать. Полученные взаймы 240 тысяч рублей женщина перевела на неизвестный счет. Спустя несколько дней родные пенсионерки увидели, что она оформила кредит и поинтересовались, на что. Женщина рассказала про обещанный доход. Тогда родственники объяснили, что она стала жертвой мошенников.