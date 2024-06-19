Пенсионерка из Сатки открыла свой интернет‑банк мошенникам

А они украли у женщины 190 тысяч рублей

Под видом покупки аппарата для генерации чистого кислорода мошенники получили доступ к мобильному банку пенсионерки из Сатки и сняли все ее накопления, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В отделе полиции пенсионерка рассказала, что опубликовала объявление о продаже кислородного генератора на популярном онлайн-сервисе. Вскоре с ней связался потенциальный покупатель и попросил сделать видеозвонок, чтобы убедиться в исправности устройства.

Затем злоумышленник попросил пенсионерку включить демонстрацию экрана, благодаря чему получил доступ к ее мобильному банку и снял 190 тысяч рублей.

Обманутая женщина обратилась в службу поддержки приложения, но было уже поздно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета»).

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Чтобы не стать жертвой дистанционных обманщиков, никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты карты: номер, PIN-код, CVV-код карты, а также коды и пароли, поступающие в СМС-сообщениях.

Случаи дистанционного обмана южноуральцев не редкость. Мошенники, например, предлагают пожилым людям увеличить пенсию за счет неучтенного стажа, в результате получают доступ к банковскому приложению или «Госуслугам».

Текст: Карина Шакирова