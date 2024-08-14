Пенсионерка из Озерска лишилась более 1,3 млн рублей при «замене» полиса ОМС

Женщина назвала коды из СМС и перевела деньги на якобы безопасный счет

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Озерска. Она рассказала, что неизвестные сообщили ей о необходимости замены полиса ОМС, но в результате выманили более 1,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Неизвестные сообщили потерпевшей, что для замены полиса ей нужно записаться в электронную очередь через портал «Госуслуги». А для этого необходимо продиктовать код из СМС. Женщина выполнила все, что от нее требовали. После ей в мессенджере написал якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что ее аккаунт на «Госуслугах» пытаются взломать.

«Неизвестный настоял на том, что необходимо оказать содействие в поимке преступников, а взамен она сможет сохранить личные сбережения, переведя их на „безопасный счет“. Испугавшись, женщина выполнила все необходимые условия и лишилась 1,35 миллиона рублей»,— уточнили в ведомстве.

Продолжая общаться якобы с правоохранителями, женщина услышала в трубке странные шумы. После этого она проверила номер в интернете и поняла, что все это время разговаривала с мошенниками.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают злоумышленников.

Сотрудники МВД просят южноуральцев прекращать разговор, если речь идет о деньгах, а также помнить, что полицейские и сотрудники других официальных учреждений никогда не пишут и не звонят в мессенджерах.