Пенсионерка из Миасса перевела лжезаводу более 1,5 млн рублей

Аферисты предложили ей уточнить статус работающего пенсионера

В Миассе мошенники обманули женщину на 1,6 миллиона рублей. Аферисты притворились сотрудниками миасского завода и попросили подтвердить данные работающего пенсионера, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В мессенджере пенсионерка получила сообщение от якобы официального сообщества крупного миасского завода. Оно полностью повторяло всю информацию из официальной группы. Лжезавод требовал от женщины уточнить статус работающего пенсионера, подтвердив свои данные по ссылке. Она ввела код из эсэмэски.

Позже с женщиной связались мнимые сотрудники госорганов, Центробанка и сервиса госуслуг гражданам. На «сберегательный» счет пенсионерка перевела все свои деньги и 500 тысяч, взятые в долг.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

