Пенсионерка из Миасса отдала мошенникам полмиллиона рублей

Неизвестные запутали и запугали женщину

В Миассе в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 76‑летняя женщина. Она рассказала, что перечислила на счета неизвестных полмиллиона рублей после разговора якобы с полицейскими, сотрудниками портала «Госуслуг» и другими, которые запугали ее. О схемах обмана, примененных в отношении женщины, рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сначала с пенсионеркой связался «председатель товарищества собственников жилья» и сообщил, что необходимо сверить данные. Для этого нужно назвать код из СМС. Не задумываясь, женщина продиктовала цифры из сообщения. После ей пришло уведомление о том, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, а все сбережения под угрозой. Для оказания экстренной помощи был указан номер «горячей линии». Позвонив по нему, женщина узнала, что якобы подозревается в спонсировании недружественного государства.

Чтобы прекратить «уголовное преследование», ей рекомендовали как можно скорее перевести все сбережения на определенные счета. Испугавшись, потерпевшая сделала все так, как ей сказали. После, немного успокоившись, она поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.