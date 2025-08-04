Пенсионерка из Миасса лишилась более миллиона рублей в свой день рождения

Мошенники представились доставщиками цветов и выманили код из СМС

В свой 66-й день рождения пенсионерка из Миасса стала жертвой мошенников, которые обманом заставили ее перевести не только собственные сбережения, но и деньги, взятые в кредит. Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, все началось с телефонного звонка от якобы сотрудника доставки цветов.

Злоумышленник попросил продиктовать код из СМС для подтверждения заказа. Праздничная атмосфера не оставила у женщины сомнений, и она без колебаний сообщила ему код. Однако после этого начались новые звонки, теперь мошенники представились правоохранителями и убедили жительницу Миасса перевести на указанный ими счет 650 тысяч рублей под предлогом «защиты» ее сбережений. Затем мошенники оформили кредит на сумму полмиллиона рублей от имени жертвы.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).