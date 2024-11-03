Пенсионерка из Миасса лишилась 2,5 млн рублей из-за фейкового уведомления от банка

Настойчивость неизвестных сбила женщину, знающую о мошеннических схемах

В Миассе в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 61-летняя местная жительница. Она рассказала, что настойчивый мужчина убедил ее перевести деньги якобы на безопасный счет. И только лишившись 2,5 миллиона рублей она поняла, что ее обманули. Подробнее о мошеннической схеме рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам потерпевшей, ей начали поступать звонки и сообщения от «сотрудника банка», который уверял, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит. Он предлагал местной жительнице как можно скорее перевести деньги с ее банковского счета на «безопасный счет». Пенсионерка, зная о мошеннических схемах, прекратила разговор.

Однако на этом злоумышленники не успокоились и отправили ей фотографию поддельного уведомления с печатью банка и подписью руководителя. После этого сомнений у пенсионерки не осталось, она сняла со счета все свои сбережения и перевела на продиктованные ей счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полицейские напоминают о том, что если вам звонят из банка и предлагают перевести деньги на безопасные счета — это мошенники. А значит, необходимо прервать разговор.