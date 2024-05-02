Пенсионерка из Магнитогорска лишилась 870 тысяч рублей, желая получить премию

Бабушке поступали звонки от якобы сотрудников различных учреждений

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 82-летняя жительница Магнитогорска. Она сообщила, что ей позвонили неизвестные и спросили, не получала ли она положенную ей премию в размере пяти тысяч рублей. После отрицательного ответа последовали многочисленные звонки, и в результате женщина лишилась 870 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Первым через мессенджер пенсионерке позвонил якобы сотрудник Социального фонда. Затем поступил второй звонок, и женщине сообщили, что все ее сбережения пытаются перевести за границу. Третий звонивший представился сотрудником банка и убедил пенсионерку перевести деньги на якобы безопасные счета. Женщина отправилась к банкомату и перевела на продиктованный ей счет все свои сбережения. После этого звонки прекратились, и женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

«Сотрудники полиции напоминают южноуральцам, что нужно быть бдительными и не доверять незнакомым людям. Остерегайтесь мошенников, которые могут использовать различные уловки для выманивания денег. Обсудите с родственниками более старшего возраста способы защиты от мошенничества», — напомнили в ведомстве.

Кроме того, в Челябинской области работает горячая линия с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если поступают сомнительные звонки, и проконсультироваться. Но лучше не брать трубку, если звонят с незнакомого номера.