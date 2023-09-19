Пенсионерка из Челябинской области перевела мошенникам почти 950 тысяч рублей

Деньги женщина взяла в кредит в нескольких банках

66-летней жительнице Коркино позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что на пенсионерку кто-то оформляет кредит по доверенности. Женщина поверила словам мошенника и лишилась крупной суммы. Подробности рассказали в пресс-службе областной полиции.

Пенсионерка сказала собеседнику, что доверенностей не подписывала. Тогда «сотрудник банка» предложил ей самой оформить кредит, снять наличные и вернуть деньги в банк, тем самым доказав, что женщина не является пособником мошенников.

Потерпевшая согласилась и выполнила указания. Пенсионерка в нескольких банках оформила кредиты на более чем 760 тысяч рублей. После получения всей суммы, она отправила деньги на счет, указанный звонившим «сотрудником банка».

Кроме того, коркинка установила на телефон приложение, которое якобы защищало ее личные данные. Как выяснилось позже, с помощью этой программы мошенники оформили еще один кредит в самарском банке и самостоятельно сняли 188 тысяч рублей.

Всего мошенники получили почти 950 тысяч рублей.

Напомним, ранее пенсионер из Златоуста за день перечислил мошенникам более 700 тысяч рублей. Мужчина хотел обезопасить свои сбережения.