Пенсионерка из Челябинска отдала мошенникам полмиллиона рублей в надежде помочь подруге

Злоумышленники действовали по телефону

84-летней жительнице Челябинска позвонила женщина, в которой по голосу пенсионерка узнала свою подругу из Томской области. Собеседница сказала, что попала в аварию и ей нужны деньги на лечение. Челябинка поверила и согласилась передать все сбережения курьеру, который должен был к ней подъехать. Подробности мошеннической схемы рассказали в пресс-службе областной полиции.

Вскоре к потерпевшей пришел неизвестный мужчина. Ему женщина отдала 500 тысяч рублей. Лишь через несколько дней челябинка сама позвонила подруге и выяснила, что той не требовалась никакая помощь, а звонивший ранее человек оказался мошенником.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ). Сотрудники МВД ищут причастных.

«При поступлении таких звонков необходимо прервать разговор и самостоятельно перезвонить родственнику или близкому, о котором шла речь, чтобы подтвердить полученную информацию», — отметили в пресс-службе областной полиции.

Напомним, ранее стало известно, что в Челябинске супружеская пара пойдет под суд по делу об интернет-мошенничестве на 1,4 миллиона рублей. Выявлено 50 преступных эпизодов.