Пенсионерка из Чебаркуля трижды попалась на уловку мошенников и лишилась 2,4 млн рублей

Кроме того, потерпевшую вовлекли в преступную деятельность

В Чебаркуле 74-летняя женщина трижды попалась на одну и ту же уловку аферистов, в результате лишилась имущества и сбережений в размере более 2,4 миллиона рублей. Кроме того, злоумышленники вовлекли потерпевшую в свою схему, и через нее другие жертвы переводили неизвестным деньги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В первый раз женщина обратилась в полицию в апреле 2024 года. Она рассказала, что увидела объявление о выплатах населению за счет торгов на бирже по продаже газа. Она позвонила по указанному телефону, но выплат не получила, а, наоборот, лишилась более 380 тысяч рублей. Тогда по ее заявлению возбудили уголовное дело и подробно рассказали о мошеннической схеме.

«Однако пенсионерка продолжила общение с аферистами, которые пообещали вернуть вложенные средства за определенную сумму. Во второй раз женщина потеряла более 1,8 миллиона рублей, продав недвижимость в Челябинске и заняв деньги у знакомых. Следователи возбудили второе уголовное дело. К ситуации подключились родственники, но их стремления оградить пенсионерку от токсичного телефонного общения не увенчались успехом», — рассказали в ведомстве.

Вскоре она вновь перевела неизвестным свыше 177 тысяч рублей, продав золотые украшения, принадлежавшие ей и ее супругу. И вновь обратилась в полицию.

В рамках расследования очередного уголовного дела выяснилось, что женщина сама стала участницей преступной схемы: ей на карту перевела миллион рублей другая потерпевшая, а жительница Чебаркуля, в свою очередь, отправила эти деньги все тем же аферистам. После того как женщина сделала 15 переводов, банк заблокировал ее счет.

Расследование уголовных дел о мошенничестве продолжается. Правоохранители призывают южноуральцев помнить, что объявление о быстром и большом доходе публикуют только мошенники.