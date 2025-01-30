Жительница Чебаркуля перевела «военнослужащему из Австралии» 194 тысячи рублей. Она считала, что помогает вернуться мужчине на родину, но столкнулась с мошенниками. Историю рассказали в полиции Чебаркуля.
С мошенником 71-летняя женщина познакомилась в «ТикТоке», мужчина представился австралийским военнослужащим. Спустя какое-то время мошенник рассказал, что находится в зоне арабо-израильского конфликта, не может вернуться домой, и попросил перевести ему деньги. Жительница Чебаркуля трижды делала переводы, в том числе с кредитки.
Потом мужчина попросил деньги для своего знакомого, и пенсионерка рассказала все внучке, которая направила бабушку в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».