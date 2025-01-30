Пенсионерка из Чебаркуля перевела почти 200 тысяч рублей «военному из Австралии»

Мужчина попросил денег, чтобы «добраться домой»

Жительница Чебаркуля перевела «военнослужащему из Австралии» 194 тысячи рублей. Она считала, что помогает вернуться мужчине на родину, но столкнулась с мошенниками. Историю рассказали в полиции Чебаркуля.

С мошенником 71-летняя женщина познакомилась в «ТикТоке», мужчина представился австралийским военнослужащим. Спустя какое-то время мошенник рассказал, что находится в зоне арабо-израильского конфликта, не может вернуться домой, и попросил перевести ему деньги. Жительница Чебаркуля трижды делала переводы, в том числе с кредитки.

Потом мужчина попросил деньги для своего знакомого, и пенсионерка рассказала все внучке, которая направила бабушку в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».