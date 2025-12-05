Пенсионерка из Чебаркуля перевела на «безопасный счет» более 2,6 млн рублей

Женщина находилась под влиянием мошенников больше двух недель

Больше двух недель переводила деньги аферистам 73-летняя жительница Чебаркуля. Отправной точкой мошенничества стал звонок из «Центробанка», передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

«Сотрудники „департамента безопасности ЦБ“ убедили женщину, что с ее счетов пытаются похитить деньги, попросили пенсионерку помочь поймать воров, а для этого перевести все сбережения на „безопасный счет“. Там, по легенде, настоящие деньги планировалось поменять на „меченые купюры“ и поймать злоумышленников „с поличным“», — рассказали в полиции.

Доверившись аферистам, 73-летняя женщина закрыла два своих банковских вклада, получила наличными 2,2 миллиона рублей и передала их курьеру, который назвал условный пароль. После этого мошенники продолжили общение, убедив пенсионерку «задекларировать» оставшуюся наличность. Следуя указаниям, она отправилась в соседний город и перевела еще свыше 400 тысяч рублей неизвестному получателю в сопредельное государство. Общая сумма ущерба превысила 2,6 миллиона рублей.

«В течение всего времени злоумышленники держали женщину в страхе, угрожая уголовной ответственностью за „разглашение государственной тайны“ и присылая смонтированные видеозаписи якобы судебных процессов над теми, кто нарушил режим секретности», — говорится в сообщении.

В полицию женщину привела дочь, случайно узнавшая об обмане. По данному факту возбуждено уголовное дело.