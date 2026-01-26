Пенсионерка из Чебаркуля отдала мошенникам более 1,5 млн, опустошив вклад

Обман вскрылся, когда разговор с аферистами услышал супруг

Шестидесятисемилетняя женщина из Чебаркуля перевела мошенникам более 1,5 миллиона рублей. Для обмана они притворялись сотрудниками силовых структур, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Обман начался с сообщения от знакомой о якобы предстоящем звонке из ФСБ. Пенсионерке позвонил мошенник и сообщил о «проверке ее счетов» на наличие переводов в недружественную страну. Затем «сотрудник ЦБ РФ» сообщил о «риске потери сбережений» и велел перевести деньги на «безопасный счет». Женщина в панике перевела более 1,3 миллиона рублей.

Аферисты прислали поддельные документы. В них было указано, что от имени женщины подана заявка на кредит, а квартира готовится к продаже. Еще больше запуганная пенсионерка в попытке исправить ситуацию заняла 200 тысяч и отдала их мошенникам.

Разговор женщины по телефону случайно услышал супруг и привел женщину в чувство. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

