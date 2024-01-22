Пенсионера в Миассе нашли мертвым в ванне с кипятком

Тревогу подняли соседи снизу, вода протекла вниз на два этажа

В Миассе мужчину без признаков жизни обнаружили в ванной, заполненной горячей водой. Спасателей вызвали соседи из квартир снизу, когда у них с потолка полился кипяток.

Как рассказали в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, вызов из четырехэтажного дома по улице 8 Июля поступил вечером в воскресенье, 21 января.

«Вода протекла на два этажа вниз. Достучаться и докричаться до соседа люди не могли, хотя в квартире горел свет и работал телевизор. Жильцы заподозрили неладное, поскольку проживавший на верхнем этаже 67‑летний мужчина за несколько дней до этого перенес инсульт», — рассказали спасатели.

В присутствии полиции и вызванных к месту ЧП родственников бойцы Миасского спасотряда вскрыли входную дверь.

«Воды на полу не было, но источником ЧП действительно оказался водопроводный кран с горячей водой в ванной комнате. Хозяин квартиры, 67‑летний пенсионер, обнаружен без признаков жизни в ванной, заполненной горячей водой», — говорится в сообщении ПСС.

По факту смерти мужчины проводится проверка.