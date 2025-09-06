Пенсионера, пропавшего на Левобережном кладбище Магнитогорска, нашли мертвым

Полиция и волонтеры искали мужчину со вторника

В Магнитогорске завершилась история поиска 83-летнего пенсионера Леонида Егорова, который пропал 2 сентября на Левобережном кладбище. Родные забили тревогу, когда мужчина не вернулся домой, и обратились за помощью в полицию и к волонтерам, сообщает поисковый отряд «Альфа-Спас».





3 сентября волонтеры организовали масштабный обход кладбища, окружающей территории, оврагов и заброшенных строений. К сожалению, 5 сентября стало известно, что Леонид Егоров найден мертвым.

Обстоятельства и причины смерти пенсионера не оглашаются.