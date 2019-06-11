/ Пенсионер в тельняшке ушел из дома в Челябинске

Мужчину разыскивают больше недели.

Пожилого челябинца, пропавшего больше недели назад, разыскивают в Челябинске. 75-летний Анзам Сунагатуллин ушел из дома в Металлургическом районе еще 1 июня. С тех пор он не выходил на связь с родными, дома также не появлялся. Сейчас поисками пенсионера занимается полиция.

Особые приметы: на пальцах неустановленной руки татуировка в виде 1940 (указательный – 1, на среднем – 9, на безымянном – 4, на мизинце – 0), челюсть вставная, на животе с правой стороны шрам от аппендицита. — рассказали сайту «Первый областной» в отделе полиции «Металлургический» УМВД России по городу Челябинску.

Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, среднего телосложения, короткие седые волосы.

Был одет: тельняшка бело-синего цвета, синее трико, серая болоньевая куртка на молнии, с капюшоном.

Всех, кто видел Анзама Сунагатуллина или знает, где находится мужчина, просят сообщить информацию по любому из телефонов: 779-52-71, 735-20-03 либо «02».