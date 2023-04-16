Пенсионер украл у 9-летней девочки пакет с мобильным телефоном в Челябинской области

Гаджет мужчина продал, а деньги потратил на свои нужды

В Кунашакском районе Челябинской области 64-летний мужчина украл пакет с вещами и мобильным телефоном, который принадлежал девятилетней девочке. Полицейские оперативно задержали подозреваемого и вернули ребенку похищенное, сообщили 16 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с заявлением о краже обратилась бабушка девочки. Она рассказала, что ребенок играл на детской площадке, оставив пакет с вещами и телефоном на расположенной неподалеку скамейке. А когда девочка собралась иди домой, пакета не оказалось.

«Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев. Проанализировав полученную информацию, оперативники установили личность подозреваемого и место его нахождения. В поле зрения полицейских оказался 64-летний местный житель, ранее не судимый. Мужчину задержали и доставили в районный отдел полиции»,— рассказали в ведомстве.

Мужчина признался, что вещи выбросил, а мобильный телефон продал за 500 рублей. Полицейские вернули девочке имущество, а в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»).