Пенсионер-рецидивист забил сожительницу трубой в Брединском районе

Тело он спрятал в погребе, а сам скрылся

В Брединском районе по горячим следам поймали местного жителя, который убил свою 72‑летнюю сожительницу. Неоднократно судимый 61‑летний мужчина пустился в бега и успел автостопом добраться до соседнего поселка.

Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД, к полицейским обратился местный житель, который сообщил, что опасается за жизнь соседки, запертой в доме. Выехав на место, оперативники угрозыска обнаружили в погребе труп пенсионерки с признаками криминальной смерти.

Выяснилось, что хозяин дома был ранее неоднократно судим и освободился из мест лишения свободы осенью прошлого года.

«На раскрытие преступления были ориентированы наиболее опытные оперуполномоченные угрозыска. Работа велась в тесном взаимодействии со следователями регионального СУ СКР. Начальник местного ОМВД Александр Шнайдер проанализировал поступившую информацию и, исходя из своего оперского опыта, предположил, что подозреваемый может попытаться скрыться в Оренбургской области. Именно так он поступил много лет назад. В этот раз подозреваемый, заметая следы, автостопом добрался до поселка Павловского. Но скрыться ему не удалось», — рассказали в полиции.

Как установили правоохранители, убийство мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения: в ходе ссоры он несколько раз ударил сожительницу металлической трубой. Затем спрятал тело женщины в погребе, который заколотил гвоздями, и скрылся.

В следственном отделе по городу Карталы возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Мужчина заключен под стражу. Продолжается выполнение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы.