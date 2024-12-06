Пенсионер погиб в «пьяном» ДТП в Увельском районе

Машина вылетела в кювет и перевернулась

В Увельском районе устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП на автодороге Увельский — Малое Шумаково, которое произошло в четверг, 5 декабря, поздно вечером, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

Инцидент произошел в 21:40 на 4‑м километре трассы. По предварительным данным, водитель ВАЗ‑2110 не выбрал безопасную скорость движения, потерял управление, машину занесло и выбросило в кювет, где она перевернулась. На месте погиб 61‑летний пассажир. Как установили сотрудники Госавтоинспекции, мужчина не был пристегнут.

Установлено, что 41‑летний водитель сел за руль пьяным, а автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства.

Напомним, в предстоящий уик-энд в Челябинской области пройдут тотальные проверки по исключению из транспортного потока водителей в состоянии опьянения. Автоинспекторы просят граждан, заметивших признаки опьянения у водителя, немедленно звонить в полицию по телефону 02 (102 — с мобильного) или 112. Возможно, ваша активная гражданская позиция поможет спасти чью-то жизнь.