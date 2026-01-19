Пенсионер погиб при пожаре в пристрое в Увельском округе

Тело мужчины спасатели обнаружили при тушении

К селе Кичигино загорелась пристройка к частному дому, расположенному на улице Мира. Жертвой пожара стал 74‑летний мужчина, сообщили сегодня, 19 января, в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Тело пенсионера спасатели обнаружили при ликвидации возгорания. Медики констатировали его смерть.

«Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования»,— уточнили в ведомстве.

Пожар потушили на площади 200 квадратных метров. В его ликвидации были задействованы 20 человек и пять спецмашин.

Сегодня утром в поселке Саргазы под Челябинском тушили один из цехов компании по производству фундаментных блоков. Возгорание ликвидировали на площади 400 «квадратов».