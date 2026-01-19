К селе Кичигино загорелась пристройка к частному дому, расположенному на улице Мира. Жертвой пожара стал 74‑летний мужчина, сообщили сегодня, 19 января, в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Тело пенсионера спасатели обнаружили при ликвидации возгорания. Медики констатировали его смерть.
«Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования»,— уточнили в ведомстве.
Пожар потушили на площади 200 квадратных метров. В его ликвидации были задействованы 20 человек и пять спецмашин.
Сегодня утром в поселке Саргазы под Челябинском тушили один из цехов компании по производству фундаментных блоков. Возгорание ликвидировали на площади 400 «квадратов».