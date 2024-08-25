Пенсионер погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты в Миассе

Спасатели эвакуировали восемь человек

В субботу, 24 августа, в Миассе загорелась квартира в доме № 29 по улице Академика Павлова. Прибывшие спасатели обнаружили хозяина без признаков жизни, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар произошел в квартире, расположенной на седьмом этаже. Пока сотрудники одних подразделений ликвидировали возгорание, другие эвакуировали жителей из задымленного подъезда. Всего с использованием спаскомплектов на улицу вывели двоих детей и шестерых взрослых. Еще четверо эвакуировались самостоятельно.

«К сожалению, хозяин квартиры, 80-летний мужчина, погиб. По предварительным данным, все произошло из-за непотушенной сигареты»,— уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства выясняются.