Пенсионер погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты в Челябинской области

С пламенем боролись 16 человек

Минувшей ночью, 26 ноября, в Нижнем Уфалее вспыхнул частный жилой дом. В результате погиб 72-летний хозяин постройки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Огонь быстро охватил дом и надворные постройки, был риск перехода пламени на соседние строения из-за плотной застройки. Спасатели оперативно отбили угрозу и приступили к ликвидации возгорания.

«Во время разведки в доме был обнаружен погибший 72-летний хозяин дома. Предварительно, причиной трагедии послужила неосторожность при курении»,— уточнили в ведомстве.

С огнем боролись 16 человек с привлечением четырех спецмашин.