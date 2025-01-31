Пенсионер организовал в Челябинске банду карточных шулеров

Своих жертв они искали в аэропорту, предлагали поездку до города по низкой цене, а по дороге устраивали целое представление

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В Челябинске осудят участников группы карточных шулеров, задержанных транспортными полицейскими. Организатором банды стал 62‑летний пенсионер, который привлек к афере двух друзей детства и соседа, рассказали в пресс-центре ЮУ ЛУ МВД на транспорте.

Согласно мошеннической схеме, 32‑летний сосед приезжал в аэропорт, где, представляясь водителем такси, подыскивал жертв среди прибывших, отдавая предпочтение тем, кто не обладал крепким телосложением и имел при себе объемный багаж. Им он предлагал поездку до центра города по низкой цене.

«Получив согласие, псевдотаксист вел его к своей машине, где всегда был второй участник преступной схемы — 60‑летний мужчина, выдававший себя за случайного попутчика. „Таксист“ ненадолго отлучался, давая возможность своему подельнику наладить психологический контакт с клюнувшим на уловку гражданином, а затем все трое выезжали с территории аэропорта», — рассказали в ведомстве.

Буквально через полкилометра машина «внезапно» глохла. Водитель шел «чинить», открывал капот, доставал из моторного отсека заранее спрятанный там порванный ремень привода генератора и демонстрировал его.

Затем под предлогом продолжения поездки без доплаты пересаживал обманываемого пассажира и своего сообщника в автомобиль якобы знакомого таксиста, которым на самом деле был третий участник криминального квартета — 58‑летний мужчина. Тот приезжал к месту встречи, но не один, а вместе с 62‑летним организатором.

В пути до города лидер преступной группы начинал рассказывать о том, что на днях якобы вернулся из-за границы, где в казино выучил интересную вариацию покера, называемого «королевским». Одновременно доставал нераспечатанную колоду карт, озвучивал правила игры и предлагал немного поиграть на интерес. Если жертва обмана соглашалась, злоумышленники первые несколько партий ловкими манипуляциями сдавали ей выгодные карты. Когда пассажир начинал верить, что выигрыш вполне реален, ему предлагалось сыграть на деньги.

«Некоторое время завлеченному в игру человеку позволялось одержать победу, а при третьем раскладе, когда ставки доходили до больших сумм, мошенническим приемом выигрывал организатор ОПГ. Сразу после этого он выходил из машины, объясняя, что как раз доехал до нужного ему места. Потерпевших же быстро отвозили до нужных им адресов и высаживали, не давая одуматься», — рассказали в полиции.

Таким шулерством обвиняемые занимались с ноября 2023 года до апреля 2024 года. За полгода похитили у семи граждан около 440 тысяч рублей.

Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками оперативных подразделений транспортной полиции. Перед задержанием аферистов был проведен оперативный эксперимент, в результате которого к ним в машину попал сыщик уголовного розыска. У него злоумышленники «выиграли» 55 тысяч рублей.

«При задержании организатора и участников группы у них изъяли деньги, а также билеты „Банка приколов“, которыми мошенники повышали ставки, а также расписки о том, что проигравшие в карточных играх не имеют к ним претензий. На автомобили обвиняемых был наложен арест», — говорится в сообщении.

В настоящее время материалы многоэпизодного уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ, направлены в Металлургический районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу. Лидер группы скончался в ходе следствия. Друзья детства и сосед ждут суда под домашним арестом.