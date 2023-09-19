Пенсионер из Златоуста за день перечислил мошенникам более 700 тысяч рублей

Мужчина хотел обезопасить свои сбережения

В Златоусте 64-летний мужчина после общения с якобы сотрудником банка лишился более 700 тысяч рублей. Мошенник сообщил потерпевшему, что у того пытаются украсть деньги. В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщили 19 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Пенсионер рассказал правоохранителям, что ему позвонили на мобильный телефон и сообщили, что кто-то пытается похитить деньги с его счета. Чтобы сохранить средства, златоустовцу настойчиво рекомендовали перевести сбережения на «безопасный счет». На протяжении всего дня мужчина оставался на связи с якобы банковским работником и под его диктовку перевел на неизвестный счет более 700 тысяч рублей, которые копил на протяжении нескольких лет.

Сейчас правоохранители устанавливают личность подозреваемого.

За восемь месяцев 2023 года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда 300 миллионов рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!